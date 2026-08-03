ИИ требует всё больше энергии: ради дата-центров в США изымут более 330 участков и снесут десятки домов

Стремительный рост инфраструктуры искусственного интеллекта уже приводит к масштабной перестройке энергетической системы США. Энергокомпания Georgia Power изымет более 330 земельных участков в округах Коуэта и Фейетт для строительства 35-мильной (56 км) линии электропередачи в рамках проекта Wansley стоимостью $16 млрд. Для прокладки новой ЛЭП будут снесены 20–30 жилых домов, а около 80% новых генерирующих мощностей предназначены для снабжения дата-центров.

Расширение электросетей происходит на фоне резкого роста инвестиций крупнейших технологических компаний в ИИ. Во время публикации квартальной отчётности глава Meta* Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что в течение 5 лет миллиарды людей получат персональных ИИ-агентов для решения повседневных задач. Одновременно компания повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год до $130–145 млрд, направив основную часть инвестиций на строительство ИИ-инфраструктуры. При этом свободный денежный поток Meta* во II квартале сократился на 91% — до $784 млн, несмотря на рост выручки на 28%, почти до $61 млрд.

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Рост энергопотребления дата-центров уже отражается на стоимости электроэнергии. В энергосистеме PJM, обслуживающей территорию от Нью-Джерси до Иллинойса, стоимость резервирования генерирующих мощностей за один цикл аукционов выросла более чем в 10 раз. За год промышленные тарифы увеличились на 31% в Пенсильвании и на 26% в Огайо при среднем росте по стране на 7%. Одновременно протесты против строительства дата-центров прошли уже в 42 штатах США, а общественное сопротивление привело к отмене или переносу проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Жители районов, где проходит новая линия электропередачи, утверждают, что предложенные Georgia Power компенсации примерно на $100 тыс. ниже рыночной стоимости их недвижимости. Компания заявляет, что принудительное изъятие применяется менее чем в 1% случаев приобретения земли.