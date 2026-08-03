Google может выпустить до 15 млн ИИ-ускорителей TPU v9 за год — почти на уровне прогнозируемых поставок Nvidia

Аналитики Fubon считают, что к 2028 году Google резко нарастит выпуск собственных ИИ-чипов, однако компания пока не подтверждала эти планы

Аналитическая компания Fubon Research прогнозирует, что в 2028 году Google сможет выпустить от 12 млн до 15 млн ускорителей искусственного интеллекта TPU v9 собственного производства. Это сопоставимо с прогнозом Fubon по поставкам GPU Nvidia для дата-центров за тот же год — около 12,4 млн устройств. При этом Google не подтверждала эти планы и не раскрывала характеристики TPU v9.

По данным Tom's Hardware, аналитики ожидают, что TPU v9 будет использовать 4 вычислительных кристалла (multi-die, несколько чипов, объединённых в один процессор). Такая компоновка, по оценке Fubon, более чем удвоит потребность Google в производственных мощностях по сравнению с 2027 годом.

Для выпуска подобных ускорителей требуются современные технологии корпусирования (advanced packaging — соединение нескольких кристаллов в одном корпусе) и высокоскоростные межсоединения.

Источник: techspot

Fubon также считает, что мощностей TSMC может оказаться недостаточно для производства такого объёма чипов, поэтому Intel Foundry рассматривается как возможный дополнительный производственный партнёр.

Однако сама Google не сообщала о подобных планах. Кроме того, технологии корпусирования Intel EMIB и TSMC CoWoS-L существенно отличаются, поэтому перенос производства между ними потребует отдельной адаптации конструкции чипов.