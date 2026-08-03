Нью-Йорк впервые в США приостановил согласование крупных дата-центров

Штат на срок до 1 года заморозил рассмотрение части заявок на строительство дата-центров мощностью от 50 МВт, пока готовится экологическая оценка их влияния на энергосистему и окружающую среду

14 июля губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Kathy Hochul) подписала указ Executive Order 62, который приостанавливает рассмотрение незавершённых заявок на получение государственных разрешений для строительства и расширения дата-центров, способных потреблять не менее 50 МВт электроэнергии.

Ограничение будет действовать до завершения общештатной экологической экспертизы, но не более 1 года. По данным Associated Press, это первый подобный мораторий на уровне штата в США.

Ограничение распространяется только на проекты, заявки которых к 14 июля ещё не были признаны Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) полностью оформленными. Разрешения, уже выданные местными органами власти, а также ранее завершённые государственные процедуры под действие указа не подпадают. Исключение также сделано для объектов, связанных преимущественно с производством, научными исследованиями, образованием, медициной, а также для консорциума Empire AI.

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В рамках экологической оценки Департамент государственной службы Нью-Йорка (DPS) проанализирует влияние крупных дата-центров на энергопотребление, использование и качество воды, качество воздуха, уровень шума и воздействие на местные сообщества. Также будет создана рабочая группа по подключению дата-центров к электросетям, которая рассмотрит распределение затрат на модернизацию сетевой инфраструктуры, строительство новых генерирующих мощностей и систем накопления энергии.

По состоянию на май 2026 года в очереди на подключение к энергосистеме Нью-Йорка находились проекты дата-центров с суммарной заявленной мощностью около 12 ГВт, из которых более 8 ГВт были добавлены только в течение 2025 года. Одновременно власти штата готовят предложения по отмене налоговых льгот для крупнейших дата-центров и разработке механизмов дополнительных инвестиций таких проектов в развитие местных сообществ.