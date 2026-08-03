Видеокарты GeForce RTX 50 дорожают сразу на 20-30%. Новая волна роста цен накрыла Южную Корею

Очередные новости о существенном повышении цен на видеокарты GeForce RTX 50 пришли из Южной Кореи. Там видеокарты могут подорожать на величину 20-30%, что очень существенно. Точнее, они уже начали дорожать.

Как сообщается, крупные производители временно приостановили отгрузки в преддверии повышения цен в августе.

Фото ZDNet

Неназванный местный дистрибьютор заявил, что один производитель с небольшой долей на внутреннем рынке рассматривает возможность повышения цен примерно на 20%, а другие производители также готовятся к повышению цен до 30%. Для примера, уже сейчас RTX 5070 на местном рынке стоит минимум около 770 долларов.

Наибольший рост цен зафиксирован на флагманскую RTX 5090. Она продается минимум от 5100 долларов, что сразу на 1000 долларов дороже, чем было буквально месяц назад. Вероятно, это всё уже следствие подорожания, но неясно, поднимутся ли цены ещё выше.

В целом RTX 50 на прошлой неделе резко подорожали почти по всему миру. Вопрос лишь в величине роста и в том, имеем ли мы сейчас уже окончательные цены хотя бы на время или же в ближайшие дни они продолжат расти.