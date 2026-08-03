590 долларов за 32 ГБ памяти DDR5-7200, и это недорого. Lexar представила набор памяти на чипах китайского производства

Компания Lexar представила набор оперативной памяти, состоящий из двух модулей DDR5-7200 объёмом по 16 ГБ, и всё это примерно за 590 долларов.

По современным меркам это относительно недорого, и секрет тут в чипах памяти китайского производства. Lexar указывает это прямо, хотя не указывает производителя. Впрочем, почти наверняка это CXMT, которая сейчас активно набирает обороты.

Фото Lexar через JD

Память работает с таймингами 38-48-48-86 при напряжении 1,40 В и поддерживает профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Также можно выделить радиаторы с подсветкой.