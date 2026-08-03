В Переделкине пройдёт «фотографическая резиденция»: восемь авторов будут снимать городок писателей на смартфоны Huawei

Дом творчества Переделкино впервые проведёт «резиденцию» для фотографов — она стартует 23 августа 2026 года и продлится семь дней. Проект «Ближе, чем кажется» сделали вместе с Huawei, куратором выступила фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Участников восемь: это авторы, работающие с документальной, природной и архитектурной фотографией, а также с темами памяти и повседневности.

Снимать они будут сам Дом творчества и городок писателей, причём главный акцент программы — на зуме. На время проекта фотографам выдадут флагманы Huawei Pura 90s Pro Max (обзор) и Pura 90s Pro (обзор): у старшей модели телефотомодуль с матрицей 200 Мп, так что мелкие детали можно вытаскивать издалека, не подходя вплотную и не нарушая происходящее в кадре.

«Резиденция» открытая. Каждый день в определённое время участники будут собираться за общим столом, разбирать снятое и выбирать лучшие кадры дня — прийти и послушать, а заодно задать фотографам вопрос, сможет любой желающий. Ещё в программе лекция о тех, кто сегодня снимает на смартфоны.

Итоги покажут в сентябре на отдельной странице на сайте pro-peredelkino.org. Там соберут цифровой архив проекта: работы фотографов, видео и «дневник наблюдений». У каждого снимка будет геотег — по ним можно будет построить маршрут по Переделкину и найти те самые детали, которые заметили авторы.