В Переделкине пройдёт «фотографическая резиденция»: восемь авторов будут снимать городок писателей на смартфоны Huawei
Дом творчества Переделкино впервые проведёт «резиденцию» для фотографов — она стартует 23 августа 2026 года и продлится семь дней. Проект «Ближе, чем кажется» сделали вместе с Huawei, куратором выступила фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Участников восемь: это авторы, работающие с документальной, природной и архитектурной фотографией, а также с темами памяти и повседневности.
Снимать они будут сам Дом творчества и городок писателей, причём главный акцент программы — на зуме. На время проекта фотографам выдадут флагманы Huawei Pura 90s Pro Max (обзор) и Pura 90s Pro (обзор): у старшей модели телефотомодуль с матрицей 200 Мп, так что мелкие детали можно вытаскивать издалека, не подходя вплотную и не нарушая происходящее в кадре.
«Резиденция» открытая. Каждый день в определённое время участники будут собираться за общим столом, разбирать снятое и выбирать лучшие кадры дня — прийти и послушать, а заодно задать фотографам вопрос, сможет любой желающий. Ещё в программе лекция о тех, кто сегодня снимает на смартфоны.
Итоги покажут в сентябре на отдельной странице на сайте pro-peredelkino.org. Там соберут цифровой архив проекта: работы фотографов, видео и «дневник наблюдений». У каждого снимка будет геотег — по ним можно будет построить маршрут по Переделкину и найти те самые детали, которые заметили авторы.
Huawei Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro: флагманская линейка с акцентом на камеры
Pura 90s Pro Max — старшая модель с 6,9-дюймовым экраном. Её фотосистема включает три тыльные камеры: основную на 50 Мп с сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма и переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0, сверхширокоугольную на 40 Мп, а также перископический телемодуль на 200 Мп с четырёхкратным оптическим и до 100-кратным цифровым зумом. По данным обзора iXBT, 200-мегапиксельный модуль поддерживает съёмку как в режиме объединения пикселей, так и в полном разрешении; крупный сенсор обеспечивает детализацию при слабом освещении. Фотосистема работает под брендом XMAGE второго поколения с ИИ-алгоритмами для управления балансом цвета и контрастом. Смартфон работает на SoC HiSilicon Kirin 9030S (5 нм) под управлением EMUI 16 на базе Android. Аккумулятор — 6000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 80 Вт.
Pura 90s Pro — модель с 6,6-дюймовым дисплеем. Она оснащена 50-мегапиксельной основной камерой с переменной диафрагмой, 12,5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 50-мегапиксельной телекамерой с поддержкой 100-кратного цифрового зума. Ёмкость аккумулятора также составляет 6000 мА·ч, однако мощность зарядки ниже — 66 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводному каналу. Модель доступна в расцветках Guava Soda, Coconut White, Orange Soda и Mulberry Black.
Комментарии