В России создали умный коленный протез с гидравликой и датчиками: 90% локализации и настройка со смартфона

«Метиз» показала первое изделие новой линейки электронных коленных модулей — это часть протеза для тех, кому ампутировали ногу выше колена. Разработку делали несколько лет при поддержке Минпромторга, сейчас первые модули уже ставят реальным людям и собирают отзывы.

Главное отличие нового устройства от обычного механического протеза в том, что внутри модуля стоят датчики, которые постоянно считывают, что происходит с ногой: под каким углом согнуто колено, какая на него нагрузка, в каком положении находится протез. Электроника по этим данным сама догадывается, чем пользователь занят, и на ходу подстраивает жёсткость гидравлики. Есть настройки для спуска по лестнице, подъёма по пандусу, езды на велосипеде, посадки в машину. Если опираться на протез, модуль не даёт колену подломиться, а при переносе ноги помогает не запнуться.

Колено выдерживает человека весом до 125 кг, сгибается до 135°, работает при температуре от −10 до +45 °C. Заряда хватает на 3–6 дней (зависит от ежедневного «пробега»), полная зарядка занимает 4 часа, зарядка крепится на магнитах. Защита IP67 — это означает возможность погружения в пресную воду на глубину до метра на полчаса. Но производитель говорит также, что протез выдерживает и морскую, и хлорированную воду. Для использования в воде у протеза есть механическая блокировка — колено фиксируется прямым.

Модуль настраивается через приложение, но пока оно существует только для Android, версии для iOS нет. Основную настройку делает протезист в мастерской: подгоняет параметры под походку пользователя, длину шага, привычные типы рельефа на маршрутах и уровень активности. Уже после этого пользователю приложение может понадобиться для того, чтобы включить режим езды на велосипеде, чтобы согнутое колено под нагрузкой не создавало противодействующее усилие, а давало нормально крутить педаль.

«Метиз» говорит про локализацию производства на уровне 90%. Оставшееся приходится в основном на электронные компоненты.

Остальные детали можно провезти в спичечном коробке, и нет смысла производить их в России Николай Ермалюк, учредитель ГК «Метиз»