Только около 10% немцев выбрали AM4 при покупке новой системной платы AMD в сети Mindfactory

Платформа AM4 получила вторую жизнь из-за дороговизны памяти DDR5, но статистика крупнейшей немецкой сети Mindfactory показывает, что как минимум в Германии спрос на AM4 весьма скромен, несмотря на возможность сэкономить.

В частности, в прошлом месяце на долю AM4 пришлось лишь около 10% продаж всех плат AMD. Но нужно отметить, что это именно системные платы. Новую плату на AM4 обычно покупают для нового ПК, и в этом случае встаёт выбор между более доступной платформой AM4 и более дорогой AM5, но с заметно более производительными CPU, более быстрой памятью и возможностями обновлений в будущем. При этом спрос на процессоры AM4 может быть заметно выше, так как в этом случае пользователи просто обновляют уже имеющуюся платформу.

Фото WCCF Tech

Возвращаясь к статистике, на долю AM5 пришлось 82,2% всех продаж системных плат, у AM4 это 6,7%, у Intel LGA1851 набралось 6%, а ещё 5,1% выбрали платы на LGA1700. Более 90% всех купленных плат имели поддержку DDR5.

Самыми популярными платами в целом были MSI MAG Tomahawk WIFI B850, MSI Gaming Plus WIFI B850 и MSI Gaming Plus WIFI6E B850, которых было продано 160, 110 и 100 единиц соответственно.

Лидерами среди брендов были MSI (52,3%), ASRock (20,1%) и Gigabyte (17,8%).