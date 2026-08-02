Илон Маск сдался: xAI уберет 69 мощных газовых турбин, которые питают гигантский дата-центр Colossus

Местные жители жаловались на то, что эти газовые турбины эксплуатировались без необходимых разрешений и ухудшали экологическую обстановку

Компания xAI Илона Маска объявила о начале поэтапного демонтажа временных мобильных газовых турбин, которые обеспечивали электроэнергией дата-центры Colossus на границе штатов Теннесси и Миссисипи. Полностью вывести из эксплуатации все 69 генераторов планируется к июлю 2027 года.

Изображение: xAI

Газовые турбины использовались как временное решение, пока компания строит постоянную электростанцию мощностью 1,2 ГВт. По мере ввода новых энергетических объектов мобильные установки будут постепенно отключать и демонтировать.

Дата-центры Colossus получили широкую известность благодаря рекордным темпам строительства. По данным xAI, инфраструктуру для размещения 100 тысяч ИИ-ускорителей NVIDIA H200 удалось развернуть всего за 19 дней. Глава Nvidia Дженсен Хуанг ранее отмечал, что проекты такого масштаба обычно реализуются в течение нескольких лет.

Впрочем, временная схема энергоснабжения вызвала серьезные споры. Местные жители и экологические организации утверждали, что мобильные газовые турбины эксплуатировались без необходимых разрешений и ухудшали экологическую обстановку в регионе. xAI, в свою очередь, настаивала, что из-за временного характера установок на них не распространяется часть регуляторных требований.

Позже Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило, что такие турбины все равно должны получать соответствующие разрешения. Кроме того, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подала иск, оспаривая законность их эксплуатации. При этом Министерство юстиции США предупреждало, что немедленное отключение генераторов могло бы нарушить работу второй очереди дата-центра Colossus, которая задействована для выполнения критически важных задач.

Теперь xAI достигла соглашения с Департаментом охраны окружающей среды штата Миссисипи. Постоянная электростанция будет работать на основании разрешения, выданного в соответствии с Законом о чистом воздухе США (Clean Air Act). До полного отказа от мобильных турбин компания также пообещала оснастить их дополнительными системами очистки, чтобы снизить объем вредных выбросов.