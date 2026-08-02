Первый ИИ-центр обработки данных с атомным реактором: Crusoe и Aalo запустят проект уже в 2027 году

А к 2029 году рассчитывают развернуть коммерческие АЭС мощностью 50 МВт для питания ИИ-инфраструктуры

Американские компании Crusoe и Aalo Atomics объявили о партнёрстве для создания первого дата-центра, предназначенного для задач искусственного интеллекта и работающего от малого модульного ядерного реактора.

Демонстрационный проект планируется запустить в 2027 году на площадке Национальной лаборатории Айдахо (Idaho National Laboratory, INL), чтобы проверить возможность использования атомной энергетики для питания ИИ-нагрузок.

Первый этап предусматривает подключение модульного дата-центра Crusoe Spark, работающего на платформе Crusoe Cloud, к реактору Aalo-X. По данным Aalo Atomics, компания уже строит второй реактор рядом с испытательной установкой в INL, который станет коммерческой версией системы и будет обеспечивать электроэнергией демонстрационный объект.

Фото: Narumon / Crusoe

Если испытания окажутся успешными, то к концу 2029 года партнёры рассчитывают начать развёртывание энергетических комплексов Aalo Pod с атомными электростанциями XMR мощностью 50 МВт на коммерческих площадках Crusoe. В основе проекта лежат полностью модульные реакторы, рассчитанные на серийное производство и масштабирование под потребности крупных дата-центров.

По словам генерального директора Aalo Atomics Мэтта Лошака (Matt Loszak), компания стала одной из четырёх, достигших критичности реактора в рамках пилотной программы Министерства энергетики США (DOE Reactor Pilot Program) к установленному администрацией Дональда Трампа сроку. Он также заявил, что Aalo стала первой компанией, самостоятельно разработавшей и построившей реактор Aalo-X, рассчитанный на выработку 10 МВт электроэнергии, что должно стать основой для последующего развёртывания более мощных коммерческих систем.

Crusoe специализируется на инфраструктуре для искусственного интеллекта и развивает дата-центры, облачную платформу и энергетические решения для ИИ-нагрузок. В компании считают, что сочетание специализированных дата-центров с малыми модульными реакторами позволит обеспечить быстро растущий спрос на надёжные источники электроэнергии для обучения и эксплуатации современных моделей искусственного интеллекта.