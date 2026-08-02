Спутникам понадобится в 8 раз меньше трафика: в США создан первый в мире «микроволновый мозг» для обработки радиосигналов на спутниках

Чип, работающий менее чем на 200 мВт, научился кодировать информацию по принципу языковых моделей и передавать её несколькими «микроволновыми токенами» вместо длинных потоков данных

Учёные Корнеллского университета (Cornell University) представили первый в мире процессор, который одновременно обрабатывает сверхскоростные потоки данных и радиосигналы непосредственно в микроволновом диапазоне. Разработчики сообщили, что чип научился использовать «микроволновые токены» — аналог токенов в больших языковых моделях, — благодаря чему смог сократить объём передаваемых спутниковых данных примерно в 8 раз, потребляя менее 200 мВт.

Вместо передачи длинных цифровых последовательностей система преобразует информацию в небольшое число микроволновых импульсов, сохраняющих взаимосвязи между данными. Такой подход избавляет от нескольких этапов обработки, характерных для традиционных систем связи, снижает требования к пропускной способности канала и энергопотреблению.

По словам разработчиков, две такие «микроволновые нейронные сети» смогут обмениваться сообщениями, понятными только друг другу, что открывает возможности и для аппаратной защиты беспроводной связи.

Фото: Charissa King-O'Brien / Cornell Engineering

Во время испытаний исследователи подавали на чип потоки данных со скоростью гигабиты в секунду. Процессор автоматически формировал так называемые p-биты — вероятностные биты, способные принимать не только значения 0 или 1, а изменяться в зависимости от входящих данных. Используя этот механизм, команда восстановила спутниковое изображение тропического шторма, передав лишь около 1/8 исходного объёма данных, при этом основные особенности снимка сохранились.

Разработка может оказаться особенно полезной для малых спутников, беспилотников и периферийных устройств, которым приходится работать при жёстких ограничениях по энергопотреблению и пропускной способности каналов связи.

Авторы уже подали патентную заявку и развивают технологию в рамках университетской программы коммерциализации Ignite Innovation Acceleration.