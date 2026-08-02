Частный самолет с зарядкой от розетки: Cosmic Aerospace анонсировала четырехместный электрический самолет Cosmic One

Поставки обещают уже в 2029 году

Американский стартап Cosmic Aerospace представил проект четырехместного полностью электрического самолета Cosmic One. Компания рассчитывает сертифицировать новинку по новым правилам Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и начать поставки в 2029 году.

Фото: Cosmic Aerospace

Cosmic Aerospace была основана в 2021 году для разработки электрического регионального самолета, однако теперь компания решила сосредоточиться на более компактной модели для частной авиации, летных школ и аэроклубов.

Главной особенностью Cosmic One станет силовая установка с шестью винтами, встроенными непосредственно в крыло. В компании утверждают, что такая схема улучшает аэродинамику, обеспечивает хороший обзор из кабины и повышает безопасность.

По словам основателя и генерального директора Cosmic Aerospace Кристофера Шахина, самолет будет конкурировать по цене с современными моделями семейства Cirrus SR и позиционируется как премиальный электрический самолет общего назначения.

Разработчики планируют поднять полноразмерный демонстратор в воздух через 18–24 месяца. Для завершения программы испытаний компания начала привлекать дополнительное финансирование.

Сейчас Cosmic Aerospace самостоятельно разрабатывает модульные силовые установки с воздухозаборниками и систему охлаждения. Электродвигатели, силовая электроника и литий-ионные аккумуляторы будут поставляться сторонними производителями.

Проект стал возможен благодаря новым правилам сертификации FAA Part 22 (MOSAIC), которые значительно расширили возможности для создания легких самолетов. Новые нормы снимают прежние ограничения по массе и позволяют сертифицировать более крупные и технологичные самолеты, включая полностью электрические модели с несколькими двигателями.

Среди заявленных характеристик Cosmic One — дальность полета около 250 морских миль (примерно 460 км) и продолжительность полета более двух часов с учетом обязательного резерва энергии. Для повышения безопасности самолет также получит парашютную систему, а наличие сразу шести двигателей должно обеспечить дополнительную отказоустойчивость.

На данный момент проект находится на стадии детальной проработки. Компания уже построила полноразмерный макет кабины и проводит его демонстрацию потенциальным заказчикам. Первым клиентом стала американская организация Centennial Flyers, подписавшая предварительное соглашение на поставку четырех самолетов с опционом еще на две машины.