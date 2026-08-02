Одна из самых больших батарей в истории Redmi: прототип Redmi Turbo 6 Max тестируется с батареей емкостью 10 000 мАч

В Cети появились новые подробности о смартфоне Redmi линейки Turbo: по данным инсайдера Wisdom Pikachu, компания испытывает инженерный образец устройства с батареей емкостью около 10 000 мАч. Причем информатор отмечает, что речь идет о версии Max. То есть речь идет скорее всего о Redmi Turbo 6 Max. Если информация подтвердится, Redmi Turbo 6 Max станет одним из самых автономных смартфонов Xiaomi. Ранее аккумулятор аналогичной емкости также приписывали китайской версии Redmi Note 17 Pro Max. Также, по словам инсайдера, основная камера устройства будет представлена двумя датчиками, а премьера новинки состоится в январе 2027 года.

Изображение: Redmi

Ранее другой авторитетный инсайдер, Digital Chat Station, сообщал, что Redmi Turbo 6 Max оснастят 7-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2K и новым 3-нм процессором MediaTek серии Dimensity 9. Предположительно, речь идет о Dimensity 9600s. Также устройству приписывают металлическую рамку корпуса, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Wisdom Pikachu точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra в апреле 2023 года и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.