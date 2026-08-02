Starliner может вернуться к полётам уже в 2026 году — Boeing готовит первый грузовой запуск к МКС

Boeing сообщила, что доработка пилотируемого корабля CST-100 Starliner идёт по плану, а его следующий полёт может состояться уже до конца 2026 года. По словам генерального директора компании Келли Ортберга, основная техническая работа близка к завершению, однако точные сроки запуска ещё предстоит согласовать с NASA. По данным Ars Technica, следующим полётом Starliner, вероятнее всего, станет беспилотная грузовая миссия к Международной космической станции.

Такое решение связано с проблемами, выявленными во время пилотируемого испытательного полёта в июне 2024 года. Тогда корабль с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс успешно состыковался с МКС, однако во время сближения отказали несколько двигателей системы ориентации, а также были зафиксированы утечки гелия. NASA сочло возвращение экипажа на Starliner слишком рискованным: корабль приземлился без людей, а астронавты вернулись на Землю позже на корабле SpaceX Crew Dragon.

Фото: NASA

После расследования NASA отнесло инцидент к категории Type-A — наиболее серьёзному классу происшествий. Специалисты обнаружили конструктивные недостатки, существовавшие ещё с ранних этапов разработки, включая работу отдельных компонентов за пределами сертифицированных режимов и несоответствие требованиям по отказоустойчивости при сходе с орбиты.

Boeing модернизирует двигатели, устраняет причины утечек гелия и обновляет программное обеспечение, параллельно проводя масштабные наземные испытания совместно с NASA.

Даже после завершения доработок сроки возвращения Starliner к полётам будут зависеть не только от сертификации, но и от графика работы МКС. Для корабля подходят лишь 2 стыковочных узла модуля Harmony, которые регулярно занимают Crew Dragon и другие аппараты. Если завершение технических испытаний, сертификация и расписание станции совпадут, то беспилотная миссия Starliner может состояться до конца 2026 года и стать первым шагом к возобновлению регулярных полётов по программе Commercial Crew.