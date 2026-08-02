Правительство России утвердило список приложений для предустановки в 2027 году

Правительство России утвердило перечень программ, которые должны будут предустанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие устройства, продаваемые в стране с 1 января 2027 года, о чем пишет Коммерсантъ. По сравнению с предыдущим списком серьезных изменений не произошло — единственным новым приложением стал голосовой помощник Алиса AI.

В утвержденный перечень вошли 40 программ российского происхождения и из стран Евразийского экономического союза. Среди них — «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», 2ГИС, Почта Mail.ru, мессенджер Max, «Дзен», VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», RuStore, «ЛитРес» и приложение «Честный знак».

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Требование об обязательной предустановке отечественного ПО действует в России с 2021 года. Для устройств Apple применяется особый порядок: пользователям предлагается установить рекомендованные приложения при первоначальной настройке устройства. Летом 2026 года ситуация вокруг этого закона вновь привлекла внимание после удаления Apple нескольких приложений VK из App Store, из-за чего ФАС вынесла компании официальное предупреждение.