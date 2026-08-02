Новейший Audi Q9 появится в России в 2027 году, ориентировочная цена — от 15 млн рублей

Флагманский кроссовер Audi Q9 может добраться до российского рынка уже в следующем году. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей крупных дилерских компаний и участников рынка, первые автомобили планируют ввозить по схеме параллельного импорта.

Фото: Audi

Audi Q9 стал первым полноразмерным SUV в истории немецкого бренда. Новинка выходит в один из самых конкурентных сегментов премиальных внедорожников, где ей предстоит соперничать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Производство модели уже налажено на заводе Audi в Братиславе (Словакия), старт европейских продаж намечен на осень 2026 года.

По словам директора по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, после начала официальных продаж в Европе дилеры смогут определить наиболее востребованные комплектации и организовать поставки машин в Россию.

В «Авилоне» также ожидают появления Q9, однако предполагают, что объемы поставок будут небольшими. При этом в компании считают, что основным драйвером продаж марки в России останется более компактный Audi Q7.

Компания «АИ Авто», специализирующаяся на импорте автомобилей, заявила, что готова поставлять Audi Q9 исключительно под заказ. По ее прогнозам, первые автомобили европейской сборки могут появиться у российских покупателей уже в марте–апреле 2027 года, а версии для американского рынка — примерно в апреле–мае.

В Европе Audi Q9 предложат с трехлитровыми дизельными двигателями мощностью 245 и 299 л.с. Старшая модификация получит «мягкую» гибридную систему. Для рынка США подготовлены более мощные версии: с 2,9-литровым бензиновым V6 мощностью 429 л.с., а также спортивный Audi SQ9 — с 4,0-литровым V8 мощностью 591 л.с.

По предварительным оценкам дилеров, стоимость новинки в России составит:

европейский Audi Q9 — около 17 млн рублей;

американская версия — от 15 млн рублей;

Audi SQ9 — от 22–23 млн рублей.

Итоговая стоимость будет зависеть от курса валют, выбранной комплектации, логистики, таможенных платежей и размера утилизационного сбора.