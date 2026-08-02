Как умирали динозавры? Ученые считают, что 66 млн лет назад после удара астероида Земля превратилась в огненный шар, а уже потом наступила «ударная зима»

В таком случае все живое убивал огонь, а уже потом разрушились пищевые цепочки

Массовое вымирание динозавров могло начаться гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Исследователи из Университета Пердью пришли к выводу, что сразу после падения астероида Чиксулуб около 66 миллионов лет назад Землю могли охватить масштабные пожары, уничтожившие значительную часть наземной жизни уже в первые часы после катастрофы. Результаты работы опубликованы в журнале JGR Biogeosciences.

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Традиционная теория объясняет вымирание динозавров прежде всего так называемой ударной зимой. После столкновения астероида с Землей в атмосферу поднялись огромные объемы пыли и аэрозолей, которые на долгие годы закрыли солнечный свет, вызвав резкое похолодание и коллапс экосистем.

Однако новая работа предполагает, что катастрофа развивалась значительно быстрее.

Когда астероид диаметром около 10 километров врезался в район современного полуострова Юкатан, колоссальное количество горных пород мгновенно испарилось. Часть расплавленного вещества превратилась в мельчайшие стеклянные сферы, которые затем начали возвращаться в атмосферу. При входе обратно они выделяли огромное количество тепла, нагревая поверхность планеты.

По мнению авторов исследования, прежние модели упускали еще один важный фактор — тонкодисперсную силикатную пыль, образовавшуюся после удара. Согласно новым расчетам, она работала как гигантское теплоизолирующее «одеяло», удерживая тепло в атмосфере и увеличивая нагрев поверхности Земли примерно в 3,5 раза по сравнению с предыдущими оценками.

Такого теплового импульса, считают ученые, могло хватить, чтобы по всей планете начали вспыхивать пожары. Воспламениться могли сухая трава, сосновая хвоя, лишайники и другая растительность. Для животных, оказавшихся на открытой местности, воздействие высокой температуры, по расчетам исследователей, могло значительно превышать смертельный уровень для человека.

Наибольшие шансы пережить первые часы после падения астероида, вероятно, были у животных, укрывшихся под землей или в воде. Уже позже та же силикатная пыль могла вызвать длительную «ударную зиму», остановить фотосинтез и привести к окончательному разрушению пищевых цепочек — сценарию, который и сегодня считается основной причиной массового вымирания.

При этом авторы подчеркивают, что новая гипотеза пока не получила окончательного подтверждения. На сегодняшний день убедительные следы глобальных пожаров обнаружены преимущественно в Северной Америке. Чтобы подтвердить, что огонь действительно охватил практически всю планету, ученым предстоит найти аналогичные геологические свидетельства и на других континентах.