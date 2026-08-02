Pixel 4a получил «посмертное» обновление от Google: смартфон больше не будет уходить в циклическую перезагрузку

Несмотря на то, что официальная поддержка Google Pixel 4a завершилась после выхода Android 13, компания выпустила обновление, устраняющее серьезную проблему — с бесконечной перезагрузкой смартфона. Исправление распространяется через систему Google Play System Update, а не в составе полноценного обновления Android.

Изображение: Google

Ошибка проявлялась при определенном сочетании настроек: если на смартфоне были отключены службы геолокации и одновременно включен Wi-Fi, устройство могло попасть в состояние бесконечной перезагрузки. На более новых моделях Pixel аналогичная проблема была устранена еще в июле, а сейчас обновление вышло и для старенького Pixel 4a.

По сообщениям пользователей Reddit, после установки последнего обновления Google Play System проблема исчезает. Хотя пакет имеет дату 1 июля, его массовое распространение для Pixel 4a началось лишь сейчас.

Выход этого патча примечателен тем, что Google фактически продолжила поддержку Pixel 4a уже после официального завершения жизненного цикла устройства. Несмотря на возраст смартфона, компания все же решила устранить критическую ошибку.