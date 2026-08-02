Boeing завершила испытания новых Boeing 737 MAX 7 и Boeing 737 MAX 10

Boeing объявила о завершении программы сертификационных летных испытаний самолетов Boeing 737 MAX 7 и Boeing 737 MAX 10. Это означает, что обе модификации преодолели крупнейший технический этап на пути к получению сертификатов Федерального управления гражданской авиации США (FAA) — при этом сама процедура сертификации пока еще не завершена.

Фото: Boeing

Наиболее масштабной оказалась программа испытаний Boeing 737 MAX 10. Самолет выполнил 976 сертификационных полетов общей продолжительностью более 2060 часов, а также прошел около 1040 часов наземных испытаний с использованием трех опытных машин.

Во время испытаний специалисты проверяли работу системы противообледенения двигателей, модернизированной системы определения угла атаки, эффективность торможения на мокрой взлетно-посадочной полосе, характеристики шасси, а также выполнили испытания с прерванным взлетом на максимальной скорости. Заключительным этапом программы стала проверка работы салонных систем, включая слышимость аварийных сигналов и системы оповещения пассажиров.

В Boeing отмечают, что теперь компании предстоит завершить анализ результатов испытаний, процедуры оценки безопасности и передать окончательный пакет документации в FAA.

Интересно, что последний сертификационный полет Boeing 737 MAX 10 выполнил летчик-испытатель Дэн Мэнгел — тот же пилот, который четыре года назад впервые поднял именно этот самолет в воздух.

По данным Boeing, программа MAX 7 сейчас находится даже немного дальше по подготовке документации — компания уже завершила около 95% необходимых материалов для сертификации.

Производитель сохраняет прежний график: получение сертификатов FAA ожидается до конца 2026 года, а первые поставки авиакомпаниям запланированы на 2027 год.

Новые версии 737 MAX давно ожидают крупнейшие заказчики Boeing. Southwest Airlines рассчитывает получить самолеты MAX 7, а United Airlines и Delta Air Lines входят в число перевозчиков, ожидающих поставки удлиненной версии MAX 10. Кроме того, все подтвержденные в ходе испытаний доработки, включая обновленные системы противообледенения двигателей и определения угла атаки, будут внедрены не только на новых самолетах, но и на уже эксплуатируемых лайнерах семейства 737 MAX.