740 Вт·ч и карбоновая рама весом всего 1710 граммов: представлен электровелосипед Mondraker Dusty RR

Испанская компания Mondraker анонсировала новое поколение электрических гравийных велосипедов Dusty 2027. Флагманом линейки стала модель Dusty RR — она получила новую силовую установку, более емкий аккумулятор и легкую карбоновую раму.

Фото: Mondraker

В основе новинки — компактный, расположенный посередине электромотор TQ HPR-60. При собственной массе всего 1,9 кг он развивает до 60 Н·м крутящего момента. В отличие от более мощных систем, двигатель рассчитан не на постоянную тягу, а на кратковременную помощь в самые сложные моменты поездки — например, при преодолении крутых подъемов или участков с рыхлым покрытием. Это позволяет сохранить ощущения от обычного велосипеда, одновременно облегчая движение там, где это действительно необходимо.

Одним из главных преимуществ Dusty RR стал аккумулятор емкостью 580 Вт·ч. При необходимости запас энергии можно увеличить до 740 Вт·ч, подключив дополнительную батарею.

Фото: Mondraker

Фото: Mondraker

Карбоновая рама весит всего 1710 граммов и спроектирована таким образом, чтобы эффективно поглощать вибрации от неровной дороги. Полную массу велосипеда производитель пока не раскрывает, однако ожидается, что она окажется немного выше, чем у модели предыдущего поколения (14,4 кг). Это связано с использованием более мощного двигателя и аккумулятора увеличенной емкости вместо прежней системы Mahle X20 и батареи емкостью 350 Вт·ч.

Dusty RR оснащен электронной 12-скоростной трансмиссией SRAM X0 Eagle AXS T-Type и гидравлическими дисковыми тормозами SRAM Force AXS HRD.

Стоимость новинки немалая — 9000 евро. Но у производителя есть модель подешевле —Dusty R за 7000 евро. Оба велосипеда построены на одной карбоновой платформе, а основные различия между ними сводятся к установленному оборудованию.