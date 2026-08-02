Землю накроет магнитная буря: вероятность достигает 75%

Уже в ближайшие сутки Земля может оказаться под воздействием магнитной бури. По данным центра погоды «Фобос», на которые ссылается ТАСС, вероятность развития геомагнитных возмущений оценивается в 75%.

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Причиной станет корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. По расчетам специалистов, облако солнечной плазмы достигнет Земли и вызовет усиление солнечного ветра, скорость которого может превысить 600 км/ч. Именно это способно привести к возмущению магнитного поля планеты.

По предварительным прогнозам, интенсивность явления может достигнуть уровня G1 (слабая магнитная буря) или G2 (умеренная). Ожидается, что магнитная буря начнется во второй половине ночи и продлится примерно от шести до девяти часов. По данным «Фобоса», повышенная активность магнитного поля сохранится до конца воскресенья и в первой половине понедельника, но возмущения уже не будут достигать уровня полноценной магнитной бури.