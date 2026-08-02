BMW X5 и BMW X7 — самые популярные в России машины с дизельным мотором

Но на первом месте — китайский пикап Foton Tunland

Продажи новых легковых автомобилей с дизельными двигателями в России продолжают падать. По итогам первого полугодия 2026 года россияне приобрели около 7,3 тыс. таких машин — это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Изображение: BMW

Доля дизельных моделей на рынке новых легковых автомобилей сократилась до 1,2%, что подтверждает устойчивое падение интереса покупателей к этому типу силовых установок.

Лидером среди брендов стала BMW — за первое полугодие 2026 года россияне купили 1733 дизельных «баварца». На втором месте Mercedes-Benz — 1075 машин. Далее следуют Foton (632 автомобиля), Great Wall (567) и Toyota (567).

Самым популярным дизельным автомобилем стал пикап Foton Tunland — за первые шесть месяцев года было продано 627 экземпляров. Следом идут BMW X5 (577), GWM Poer (503), BMW X7 (468) и Mitsubishi L200 (393).

В десятку самых востребованных новых дизельных автомобилей также вошли: