Зарядка раз в полгода, усиленный корпус, полная водозащита, Bluetooth и подсветка Super Illuminator. Представлены новые часы Casio G-Shock G-Steel

Casio представила новые часы G-Shock G-Steel GST-B1000-1A и GST-B1000-2A. Сначала новинки поступят в продажу в Японии, а затем, как ожидается, появятся и на других мировых рынках.

Изображение: Casio

Новые модели стали более легкой и доступной альтернативой ранее выпущенным полностью металлическим GST-B1000BD. Вместо стального браслета производитель использовал ремешок из биополимерной смолы, за счет чего вес часов удалось снизить почти вдвое — со 118 до 58 граммов.

Изображение: Casio

При этом габариты корпуса остались прежними — 46,9 × 44,2 × 11,6 мм. Конструкция сочетает полимерный корпус, усиленный углеволокном, металлический безель и фирменную систему защиты Carbon Core Guard. Циферблат украшен узором, вдохновленным культовыми G-Shock DW-5000C. Версия GST-B1000-2A получила темно-синий металлический циферблат вместо более светлого варианта, который ранее фигурировал в утечках.

Изображение: Casio

По функциональности новинки не уступают старшим моделям серии. Они оснащены фирменной системой солнечной зарядки Tough Solar и модулем Bluetooth. После подключения к приложению Casio Watches часы автоматически синхронизируют время со смартфоном, позволяют менять настройки, а также поддерживают функцию поиска телефона.

Изображение: Casio

Кроме того, в оснащение входят водозащита 20 ATM (часы можно использовать для погружения с аквалангом), секундомер, таймер обратного отсчета, ежедневный будильник, автоматический календарь, светонакопительное покрытие Neobrite и яркая светодиодная подсветка Super Illuminator.

По данным самой компании, часы способны проработать до пяти месяцев без подзарядки при обычном использовании и до 18 месяцев в режиме энергосбережения.

В Японии Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A и GST-B1000-2A оценены в 60 500 иен (примерно 385 долларов).