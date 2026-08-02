Компания, создающая «синтетических пользователей», привлекла $200 млн спустя всего 5 месяцев после предыдущего раунда — оценка стартапа достигла $2 млрд

Американский стартап Simile объявил о привлечении $200 млн в рамках раунда Series B. Сделка состоялась всего через 5 месяцев после закрытия раунда Series A на $100 млн, а оценка компании достигла $2 млрд.

Компания разрабатывает платформу «синтетических пользователей» — ИИ-моделей, которые имитируют поведение людей и используются для маркетинговых исследований, тестирования продуктов и оценки пользовательских сценариев без привлечения реальных участников.

Фото: Simile

Согласно презентациии Simile, долгосрочная цель проекта — максимально точно моделировать поведение людей для решения прикладных задач бизнеса. Такие модели могут использоваться для проверки продуктовых гипотез, анализа потенциальной реакции аудитории и других исследований на ранних этапах разработки.

Simile основана в 2025 году выпускником докторантуры Стэнфордского университета Джуном Сон Паком. В основу проекта легли его исследования «Smallville», в рамках которых ИИ-агенты моделировали повседневную жизнь виртуальных людей, включая общение, принятие решений и взаимодействие друг с другом. Сегодня компания предлагает такие модели в качестве инструмента для маркетинговых и продуктовых команд.