Windows 11 перестанет «жрать» оперативную память: Microsoft готовит большое обновление

Microsoft объявила о планах существенно сократить потребление оперативной памяти в Windows 11. Компания намерена сделать операционную систему более комфортной для компьютеров с 8 ГБ ОЗУ, поскольку на фоне роста цен на память производители ноутбуков все чаще возвращаются к базовым конфигурациям с таким объемом оперативной памяти.

Изображение: Microsoft

О предстоящих изменениях рассказал президент подразделения Windows и Devices Паван Давулури. По его словам, одной из главных задач команды стала оптимизация использования памяти, чтобы Windows оставалась быстрой и отзывчивой даже на бюджетных сборках.

В первую очередь Microsoft планирует уменьшить объем оперативной памяти, который система занимает сразу после загрузки — еще до запуска пользовательских приложений. Это позволит освободить больше ресурсов для программ и повысить общую отзывчивость компьютера.

Кроме того, компания продолжит совершенствовать платформу WinUI 3. Приложения, созданные с ее использованием, должны изначально потреблять меньше оперативной памяти, что положительно скажется на производительности всей системы.

Оптимизация затронет и компоненты Chromium и WebView2, на которых основано множество современных приложений для Windows. Microsoft обещает сделать их более экономичными с точки зрения использования ОЗУ.

Необходимость таких изменений во многом связана с ситуацией на рынке памяти. Из-за высокого спроса на модули DRAM со стороны производителей оборудования для искусственного интеллекта цены заметно выросли, поэтому многие производители ноутбуков снова начали выпускать большое количество моделей с 8 ГБ оперативной памяти.

При этом в Microsoft не утверждают, что 8 ГБ ОЗУ вновь становится рекомендуемым стандартом. Речь идет лишь об улучшении работы Windows 11 на подобных устройствах. Для комфортной многозадачной работы и использования современных приложений специалисты по-прежнему советуют выбирать компьютеры как минимум с 16 ГБ оперативной памяти.

Когда именно все заявленные оптимизации появятся в Windows 11, Microsoft пока не сообщает.