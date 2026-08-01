Неожиданный конкурент Samsung Galaxy Watch Ultra. Motorola Watch Ultra показали на рендерах: корпус из нержавеющей стали, IP68, GPS и LTE

Эти новые умные часы будут выдерживать погружение на глубину до 50 метров

Ресурс The Mac Observer опубликовал первые рендеры будущих умных часов Motorola Watch Ultra. Если утечка подтвердится, новинка станет первой моделью Motorola в сегменте премиальных часов Ultra. Она будет конкурировать с «ультрами» от Samsung и Apple.

Судя по изображениям, Motorola Watch Ultra получат круглый дисплей, крупную вращающуюся «цифровую коронку» с логотипом Motorola и дополнительную физическую кнопку.

Надписи на крышке часов раскрывают ключевые характеристики. Новинка получит корпус из нержавеющей стали формата 46 мм, полноценную защиту от воды (до глубины 50 метров), защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, а также встроенные модули GPS и LTE.

На опубликованных изображениях часы оснащены ремешком, внешне напоминающим кожаный, с контрастной красной прострочкой. Не исключено, что Motorola предложит и другие варианты ремешков.

Официальная дата премьеры Motorola Watch Ultra пока неизвестна. Компания также не сообщала, на каких рынках планирует продавать новинку.