Не нужны ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни LTE: разработана новая технология передачи данных через QR-коды

Разработчик под ником bashalarmistalt представил экспериментальную систему Decimen Optical Transfer, которая позволяет передавать файлы между смартфонами с помощью быстро меняющейся последовательности QR-кодов. Для работы технологии не нужны специальные приложения, подключение к Wi-Fi, Bluetooth или предварительное сопряжение устройств — достаточно открыть веб-страницу в браузере и разрешить доступ к камере.

Изображение: bashalarmistalt

Принцип работы системы напоминает передачу данных через оптический канал: один смартфон непрерывно выводит на экран серию QR-кодов, а камера второго устройства считывает их один за другим. После этого программный алгоритм собирает полученные блоки и восстанавливает исходный файл.

Ключевую роль в Decimen Optical Transfer играют так называемые fountain-коды. Благодаря этой технологии система способна компенсировать потерю отдельных кадров: если часть QR-кодов не была распознана камерой, устройство всё равно может восстановить полный набор данных из оставшейся информации.

Каждый QR-код содержит не только полезные данные, но и служебную информацию — идентификатор передачи, номер блока, размер файла и контрольные параметры, необходимые для корректной сборки.

Во время испытаний разработчик добился скорости передачи около 128 КБ/с при использовании смартфонов в руках. При полностью неподвижном положении устройств скорость передачи данных увеличивается до 186–190 КБ/с.

Проект распространяется под лицензией MIT и пока остается демонстрацией концепции. Несмотря на то что идея передачи данных через QR-коды уже изучалась ранее, автор отмечает, что пришел к собственной реализации независимо.

По скорости Decimen Optical Transfer заметно уступает привычным способам — Wi-Fi, Bluetooth и даже NFC. Однако у технологии есть потенциальная ниша — ситуации, когда беспроводные интерфейсы недоступны, отключены или их использование нежелательно. В таких условиях обычный экран и камера могут превратиться в простой оптический канал связи.