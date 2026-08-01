24 спутника на орбите, 26-я посадка первой ступени: SpaceX снова запустила Starlink

Falcon 9 продолжает запускать «Старлинки» раз в несколько дней

SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты Falcon 9 с новой группой спутников Starlink. Миссия Starlink 17-52 завершилась штатно: все аппараты были выведены на заданную низкую околоземную орбиту.

Фото: SpaceX

Старт состоялся 1 августа в 06:08 по московскому времени с пусковой площадки SLC-4E базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. На борту ракеты находились 24 спутника.

После отделения второй ступени первая ступень Falcon 9 с серийным номером B1081 выполнила успешную посадку на автономную морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для B1081 этот запуск стал уже 26-м в рамках программы многоразового использования ракет SpaceX.