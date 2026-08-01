УАЗ «Буханка» теперь официально стал «Буханкой»

Ульяновский автомобильный завод официально закрепил название «Буханка» за автомобилями семейства СГР («Старый грузовой ряд»). Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте производителя, пишет ТАСС. Таким образом, легендарное прозвище, которым автомобилисты называли этот внедорожный фургон на протяжении десятилетий, впервые стало официальным названием модели.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Подготовка к этому началась еще весной. В конце апреля 2026 года стало известно, что УАЗ подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «УАЗ Буханка» и **UAZ Bukhanka. Теперь это название официально закреплено за автомобилем.

История «Буханки» берет начало в 1958 году, когда на Ульяновском автозаводе был выпущен полноприводный фургон повышенной проходимости УАЗ-450, созданный на базе ГАЗ-69. Благодаря характерной форме кузова автомобиль почти сразу получил народное прозвище «Буханка», которое со временем стало гораздо известнее заводского индекса.

Позже на его основе появились модели семейства УАЗ-451, а затем — модернизированные полноприводные УАЗ-452. Именно они легли в основу семейства СГР, которое выпускается уже более шести десятилетий и остается одной из самых узнаваемых моделей российского автопрома.