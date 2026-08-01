Часы, которым не нужны ни батарейки, ни зарядка: Citizen представила две новые модели Peyten, которые работают от любого источника света

Компания Citizen представила две новые модели часов серии Peyten — EM1230-54X и EM1234-53L. Новинки уже доступны в Великобритании по цене 250 и 270 фунтов соответственно. Главная особенность новинок — фирменная технология Eco-Drive, благодаря которой часы работают от энергии света и вообще не требуют замены батарейки или подключения к зарядному устройству.

Изображение: Citizen

В отличие от умных часов, которые приходится заряжать каждые несколько дней, а также обычных кварцевых моделей со сменными элементами питания, часы новинки Citizen оснащены солнечным элементом, скрытым под циферблатом. Он преобразует в электричество не только солнечный, но и обычный искусственный свет, а накопленная энергия хранится во встроенном аккумуляторе.

Обе модели выполнены в компактном корпусе диаметром 30 мм и оснащены классическим аналоговым циферблатом с тремя стрелками, а также прочным минеральным стеклом.

Изображение: Citizen

Изображение: Citizen

Модель EM1230-54X получила корпус и браслет из нержавеющей стали серебристого цвета, а также циферблат насыщенного фиолетового оттенка. Более дорогая EM1234-53L отличается двухцветным корпусом и браслетом из нержавеющей стали, а также темно-синим циферблатом. Во всем остальном обе версии полностью идентичны.

Новинки оснащены раскладывающейся застежкой с кнопками и имеют водозащиту 5 ATM — это позволяет не снимать устройство с руки во время плавания в бассейне, однако для дайвинга и других видов водного спорта с высоким давлением они не предназначены.