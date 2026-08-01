Google отключила генерацию ИИ-снимков в Google Earth спустя сутки после запуска

Функцию свернули после опасений, что она позволит создавать фальшивые спутниковые изображения катастроф, военных объектов и других событий, используемых для проверки информации

Google менее чем через сутки отключила новую функцию генерации изображений в Google Earth, которая позволяла создавать спутниковые снимки по текстовому описанию. Компания объяснила решение тем, что пользователи начали публиковать сгенерированные изображения, нарушающие правила сервиса, поэтому инструмент временно убрали до внедрения дополнительных механизмов защиты.

Запущенная функция позволяла выбрать любое место на карте, нажать «Создать изображение» и описать желаемую сцену. Однако специалисты по анализу открытых данных (OSINT) сразу предупредили, что такой инструмент может стать источником убедительных поддельных спутниковых снимков. Во время тестов удалось без ограничений сгенерировать изображения несуществующих пожаров на иранском острове Харк, затопленного комплекса Капитолия США, воронок от бомб и других событий, которые могли бы выглядеть как реальные новости.

Изображение сгенерировано: NPR

Спутниковые снимки долгое время считались одним из наиболее надёжных инструментов проверки информации. Их регулярно используют журналисты и аналитики для подтверждения сообщений из зон конфликтов и других труднодоступных районов. По мнению экспертов Bellingcat* и других специалистов по визуальной криминалистике, встроенная генерация подобных изображений значительно упростит создание убедительных фальшивок и одновременно позволит ставить под сомнение подлинные спутниковые данные.

Google заявляет, что все изображения помечаются цифровым водяным знаком SynthID и что сервис блокирует создание части потенциально опасного контента. Однако эти меры не убедили специалистов по борьбе с дезинформацией, поскольку генерация фальшивых спутниковых снимков появилась непосредственно в сервисе, который многие годы использовался для проверки достоверности изображений и сообщений из социальных сетей.