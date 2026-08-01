SpaceX оставит спорные газовые турбины ещё на год, а пока строит газовую электростанцию мощностью 1,2 ГВт

Компания заявила, что полностью уберёт 69 неразрешённых турбин для дата-центров xAI к июлю 2027 года

SpaceX сообщила, что полностью демонтирует 69 газовых турбин, питающих дата-центры Colossus компании xAI рядом с Мемфисом, к июлю 2027 года. До этого времени они продолжат работать, пока компания строит постоянную газовую электростанцию мощностью 1,2 ГВт. Использование этих турбин уже стало предметом судебного разбирательства: Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и Southern Environmental Law Center обвиняют xAI в эксплуатации оборудования без необходимых разрешений.

Компания утверждает, что разрешения не требуются, поскольку турбины остаются на транспортировочных платформах. Однако федеральные нормы США предусматривают обязательное лицензирование таких установок независимо от способа их размещения, если они соответствуют определённой мощности и используются на постоянной основе.

Фото: xAI

Существующие турбины расположены в штате Миссисипи у границы с Теннесси. По оценкам, они способны выбрасывать более 2000 т оксидов азота (NOx), участвующих в образовании смога, ежегодно.

В июле Министерство юстиции США поддержало позицию SpaceX в судебном споре, заявив, что работа этих установок связана с вопросами национальной, экономической и энергетической безопасности.

Новая электростанция будет состоять из 41 газовой турбины мощностью от 16,48 до 50 МВт каждая. Согласно документам на получение разрешений, это будут другие установки, отличающиеся от используемых сейчас.

Ранее Илон Маск также приобрёл компанию APR Energy, специализирующуюся на мобильных газовых электростанциях, однако, по имеющимся данным, её оборудование не войдёт в состав нового комплекса, что может указывать на подготовку ещё одного крупного проекта.