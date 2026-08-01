GeForce RTX 5060 Ti попала в ДТП: видеокарту практически согнуло пополам, но её все равно удалось спасти

Китайский мастер по ремонту электроники, известный под псевдонимом Brother Zhang, сумел вернуть к жизни видеокарту GeForce RTX 5060 Ti, которая получила серьезные механические повреждения в результате автомобильной аварии. Насколько серьезные — хорошо видно на изображении ниже.

Скриншот видео Brother Zhang

В результате удара в ДТП кулер и теплораспределительная пластина оказались сильно деформированы, а сама карта выглядела так, словно ее почти согнули пополам.

Скриншот видео Brother Zhang

Однако «вскрытие» показало, что видеокарта лишь выглядит страшно: печатная плата изогнулась, но не сильно, следов короткого замыкания обнаружено не было. После аккуратного выпрямления видеокарта смогла включиться и даже вывести изображение на экран.

Однако после установки фирменного драйвера система переставала работать, хотя диагностика не выявила ошибок видеопамяти. Чтобы найти причину неисправности, мастер демонтировал и заново припаял микросхему памяти Samsung, расположенную рядом с наиболее пострадавшей частью платы.

Ремонт оказался успешным. После восстановления система корректно определила устройство.

Скриншот видео Brother Zhang

Поскольку штатная система охлаждения была сильно повреждена, испытания проводились с частично восстановленным радиатором и двумя внешними вентиляторами. Даже в такой конфигурации видеокарта успешно прошла стресс-тест со стабильностью 98,9%. Температура GPU не превышала 67 °C, а чипов памяти — 68 °C.

По мнению Brother Zhang, столь удачный исход во многом объясняется конструкцией RTX 5060 Ti. У этой модели сравнительно короткая печатная плата, поэтому основная сила удара пришлась на выступающую за ее пределы систему охлаждения. Если бы повреждения затронули сам графический процессор или привели к серьезным трещинам текстолита, восстановление устройства, скорее всего, оказалось бы невозможным или экономически бессмысленным.