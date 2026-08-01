Amazon полностью закрыла сделку с OpenAI на $50 млрд — одну из крупнейших инвестиций в истории ИИ

Amazon завершила инвестиционную сделку с OpenAI на сумму $50 млрд, полностью перечислив оставшиеся средства. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), после первоначального вложения $15 млрд в I квартале компания инвестировала ещё $13,7 млрд во II квартале, а затем перевела оставшиеся $21,3 млрд после 30 июня.

О соглашении стороны объявили ещё в феврале. Помимо инвестиций, Amazon Web Services (AWS) станет эксклюзивным сторонним облачным провайдером программы OpenAI Frontier, а сама OpenAI расширит сотрудничество с AWS.

Общий объём инфраструктурных соглашений между компаниями может достичь $100 млрд в течение 8 лет.

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Ранее Amazon сообщала, что перечисление последних $35 млрд будет зависеть от выполнения ряда условий. По данным The Information, среди возможных вариантов назывались выход OpenAI на биржу или достижение искусственного общего интеллекта (AGI). Однако ни одно из этих событий пока не произошло, Amazon не раскрыла, почему решила завершить финансирование раньше ожидаемого.

Новость появилась на фоне активного развития OpenAI. На этой же неделе стало известно, что ChatGPT приблизился к отметке 1 млрд еженедельных активных пользователей, компания также снизила стоимость двух своих ИИ-моделей и ускорила работу третьей, объяснив это стремлением повысить производительность сервисов на каждый потраченный доллар.