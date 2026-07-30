ChatGPT штурмует отметку в 1 млрд пользователей в неделю
По данным The Information, аудитория сервиса OpenAI почти достигла исторической отметки спустя 7 месяцев после первоначального плана компании
ChatGPT приблизился к отметке в 1 млрд активных пользователей в неделю. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на внутренние данные OpenAI. Компания официально эту цифру пока не подтвердила, поэтому речь идёт именно о приближении к рубежу, а не о его достижении.
Последние публичные данные OpenAI были опубликованы в феврале 2026 года. Тогда Сэм Альтман сообщил, что ChatGPT еженедельно используют более 900 млн человек, а число платных пользовательских подписок превысило 50 млн. Новая оценка, если она подтвердится, означает прирост почти на 100 млн еженедельных пользователей менее чем за полгода.
По информации The Information, достичь этого уровня OpenAI рассчитывала примерно на 7 месяцев раньше. При этом никаких новых официальных статистических данных компания пока не публиковала, а независимого подтверждения оценки, близкой к 1 млрд пользователей, нет.
Если данные подтвердятся, ChatGPT станет одним из самых массовых цифровых сервисов в мире по еженедельной аудитории. Однако сама по себе эта метрика отражает только масштаб использования сервиса и не позволяет судить об уровне вовлечённости пользователей, прибыльности бизнеса, качестве моделей или корпоративном внедрении технологий искусственного интеллекта.
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