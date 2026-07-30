ChatGPT штурмует отметку в 1 млрд пользователей в неделю

ChatGPT приблизился к отметке в 1 млрд активных пользователей в неделю. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на внутренние данные OpenAI. Компания официально эту цифру пока не подтвердила, поэтому речь идёт именно о приближении к рубежу, а не о его достижении.

Последние публичные данные OpenAI были опубликованы в феврале 2026 года. Тогда Сэм Альтман сообщил, что ChatGPT еженедельно используют более 900 млн человек, а число платных пользовательских подписок превысило 50 млн. Новая оценка, если она подтвердится, означает прирост почти на 100 млн еженедельных пользователей менее чем за полгода.

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По информации The Information, достичь этого уровня OpenAI рассчитывала примерно на 7 месяцев раньше. При этом никаких новых официальных статистических данных компания пока не публиковала, а независимого подтверждения оценки, близкой к 1 млрд пользователей, нет.

Если данные подтвердятся, ChatGPT станет одним из самых массовых цифровых сервисов в мире по еженедельной аудитории. Однако сама по себе эта метрика отражает только масштаб использования сервиса и не позволяет судить об уровне вовлечённости пользователей, прибыльности бизнеса, качестве моделей или корпоративном внедрении технологий искусственного интеллекта.