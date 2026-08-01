Samsung опять сэкономила? Galaxy S26 FE получит камеры от Galaxy S25 FE

Galaxy S26 FE может почти не измениться по части камер. По данным новой утечки, Samsung сохранит практически тот же набор модулей, что используется в нынешнем Galaxy S25 FE. Как сообщает Android Authority со ссылкой на надежный источник, будущий бюджетный флагман Samsung с кодовым названием r14 получит основной датчик Samsung ISOCELL S5KGN3 разрешением 50 Мп. Именно этот сенсор установлен и в Galaxy S25 FE.

Galaxy S26 FE. Фото: Wireless Power Consortium

Телефото-камера, судя по всему, тоже останется без изменений. За трехкратный оптический зум вновь будет отвечать 8-мегапиксельный сенсор OmniVision OV08A1. Кроме того, в конфигурацию войдут еще два 12-мегапиксельных сенсора — GalaxyCore GC12A2 и Sony IMX825. Пока не уточняется, какой из них предназначен для сверхширокоугольной камеры, а какой — для фронтальной. Впрочем, их разрешение также останется прежним.

Не ожидается серьезных изменений и в скорости зарядки. Ранее Galaxy S26 FE прошел сертификацию, в ходе которой была подтверждена 45-ваттная проводная зарядка — такая же, как у Galaxy S25 FE.

В общем, в Galaxy S26 FE Samsung идет проторенной дорожкой, когда меняется разве что производительность за счет новой однокристальной системы, и еще добавляются новые функции ИИ.

Существование Galaxy S26 FE Samsung уже подтвердила: один из руководителей компании ранее упомянул модель в ходе подведения финансовых итогов квартала.