«Как на Земле, так и за ее пределами». Илон Маск зовёт топовых специалистов в SpaceX

Илон Маск объявил о наборе инженеров и специалистов рабочих профессий в SpaceX для создания и эксплуатации самых мощных кластеров суперкомпьютеров для искусственного интеллекта.

При этом глава компании прямо заявляет, что подобная инфраструктура в перспективе может размещаться не только на Земле, но и за ее пределами — на орбите или других планетах.

Компания SpaceX набирает высококвалифицированных инженеров и специалистов рабочих профессий для создания и эксплуатации самых мощных кластеров суперкомпьютеров для искусственного интеллекта как на Земле, так и за ее пределами. Илон Маск

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Соискателям необходимо отправить резюме и три пункта, объясняющих, почему именно они являются исключительными специалистами, на электронную почту datacenters@spacex.com.

SpaceX намерена существенно расширить собственную вычислительную инфраструктуру для задач, связанных с искусственным интеллектом. Такие мощности могут использоваться для поддержки миссий Starship, спутниковой сети Starlink и будущих проектов по освоению космоса, включая создание автономной инфраструктуры за пределами Земли.