3000 °C, ударные волны и вибрации. Запуск Starship засняли прямо под 33 двигателями Raptor

Объектив не запотел и не потерял фокус

SpaceX опубликовала уникальные кадры запуска Starship, снятые камерой, установленной непосредственно под ускорителем Super Heavy. Во время старта над ней одновременно заработали все 33 двигателя Raptor, благодаря чему удалось запечатлеть один из самых экстремальных ракурсов запуска ракеты.

Кадр из видео

В камерах сгорания двигателей Raptor метан и жидкий кислород создают газы с температурой около 3000 °C. После одновременного запуска двигателей стартовый стол подвергается воздействию сверхзвуковых потоков выхлопа, мощных ударных волн, колоссального акустического давления, сильнейших вибраций, потоков воды и густых облаков пара.

Несмотря на столь экстремальные условия, камера продолжала непрерывную съемку на протяжении всей последовательности запуска, а объектив не запотел и не потерял фокус.

Разработка такой системы видеосъемки стала не менее сложной инженерной задачей, чем сами впечатляющие кадры, позволяющие увидеть старт Starship с беспрецедентно близкого расстояния.