Сгорел, расплавился, но продолжил работать: кондиционер Xiaomi оказался действительно неубиваемым

Пользователь показал устройство с оплавленным корпусом, которое после пожара всё еще работало

В Китае пользователи обсуждают необычный случай с кондиционером Xiaomi, пережившим пожар. В опубликованном видео видно, что внешний корпус устройства серьезно оплавился и деформировался, однако после подачи питания кондиционер продолжил работать — с пульта управления можно было менять настройки, а экран устройства отображал информацию.

Автор ролика удивился тому, что техника сохранила работоспособность даже после воздействия высокой температуры, заявив, что такой кондиционер оказалось «слишком сложно уничтожить».

Кадр из видео

Поток воздуха нарушен, потому что крыльчатка вентилятора внутреннего блока расплавилась и деформировалась, и больше не может вращаться. Все остальное работает нормально. За исключением крыльчатки, все остальные функции работают нормально, включая систему охлаждения, контроль температуры и отображение на экране. Владелец

Стоит отметить, что подобный случай не означает безопасность дальнейшего использования устройства. После пожара бытовая техника может иметь скрытые повреждения проводки, изоляции и электронных компонентов, поэтому даже работающий после возгорания кондиционер рекомендуется заменить или тщательно проверить перед эксплуатацией.

