Немерцающий экран, IP66, 7000 мАч — чуть дороже 300 долларов. Honor Play11 Pro доступен для заказа в Китае

Honor начала прием предварительных заказов на новый смартфон Honor Play11 Pro. Пока покупателям доступна единственная конфигурация с 8/256 ГБ за 2100 юаней — то есть чуть дороже 300 долларов.

Изображение: Honor через ITHome

Новинка доступна в трех цветах: серебристом, золотистом и черном. Смартфон получил металлическую боковую рамку, а также защиту корпуса от пыли и воды в соответствии со степенью IP66.

Honor Play11 Pro оснащен 6,6-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит. Экран занимает около 95% площади передней панели и поддерживает ШИМ-регулировку яркости с частотой 3840 Гц. Емкость аккумулятора составила 7000 мАч, мощность зарядки — 45 Вт.

Несмотря на большую батарею, смартфон получился довольно тонким — 7,34 мм. А масса составляет 185 граммов. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6500. Основная камера — 50-мегапиксельная, фронтальная — 8-мегапиксельная.