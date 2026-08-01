18 млрд кВт·ч в год: новый реактор Китая обеспечит электричеством 10 млн домов

Китай сделал еще один шаг в развитии собственной атомной энергетики. Третий энергоблок АЭС «Чанцзян», расположенной на острове Хайнань, впервые подключили к национальной энергосистеме. Это первый реактор типа «Хуалун-1» (Hualong One), введенный в эксплуатацию в этом регионе страны, сообщает Центральное телевидение Китая.

Скриншот видео CCTV13

Подключение к сети означает, что энергоблок впервые начал вырабатывать электроэнергию. Теперь ему предстоит пройти следующий этап пусконаладочных работ: специалисты постепенно увеличат мощность реактора и проведут комплексные испытания всех систем перед его вводом в промышленную эксплуатацию.

Скриншот видео CCTV13

Новый энергоблок построен по китайской технологии третьего поколения «Хуалун-1», полностью разработанной внутри страны. Реактор оснащен современным комплексом активных и пассивных систем безопасности, рассчитанных на работу даже в случае серьезных аварий.

Скриншот видео CCTV13

Одним из ключевых элементов проекта стал пассивный резервуар аварийного охлаждения, расположенный под куполом реакторного здания. В нем хранится около 2400 тонн воды. Если произойдет нештатная ситуация, вода автоматически поступит в реактор под действием силы тяжести — без внешнего электропитания, насосов и вмешательства персонала. По данным разработчиков, такого запаса достаточно, чтобы обеспечивать охлаждение реактора на протяжении 72 часов.

Скриншот видео CCTV13

Дополнительную защиту обеспечивает двойная герметичная оболочка реактора. Внутренняя часть выполнена из железобетона толщиной около 1,3 метра и усилена стальной облицовкой, а внешняя оболочка толщиной до 1,8 метра изготовлена из высокопрочного бетона. Такая конструкция предназначена для защиты реактора от внешних воздействий и предотвращения выхода радиоактивных веществ за пределы станции.

Вторая очередь АЭС «Чанцзян» включает два энергоблока мощностью по 1,2 ГВт каждый. После завершения строительства они смогут ежегодно вырабатывать около 18 млрд кВт·ч электроэнергии. По оценкам китайской стороны, это позволит ежегодно экономить примерно 6,3 млн тонн условного топлива и сократить выбросы углекислого газа почти на 11,6 млн тонн.