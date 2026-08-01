Будущие процессоры AMD Ryzen на архитектуре Zen 6 будут ещё более игровыми благодаря новой технологии

Процессоры Ryzen на архитектуре Zen 6 могут стать ещё лучше в игровых сценариях благодаря новой технологии распределения нагрузки между ядрами.

Ресурс Videocardz поделился информацией от известного разработчика 1USMUS (Юрий Бублий), создателя приложений DRAM Calculator, Clock Tuner и HYDRA OC.

По его словам, новая архитектура принесёт технологию, которая позволит процессу определять, каким ядрам требуется больше производительности, а каким можно пожертвовать частью своего энергобюджета.

Фото Videocardz

Одна из функций в основе этой технологии называется CPPC (Collaborative Processor Performance Control). Она позволяет операционной системе и встроенному программному обеспечению CPU управлять производительностью каждого ядра отдельно. Параметр FloorPerf при этом будет устанавливать минимальный уровень производительности для каждого ядра. В ряде сценариев, CPU сможет понижать производительность части ядер до этого уровня, чтобы максимизировать производительность других. Это может повысить производительность в играх, так как зачастую им не нужно много ядер. В первую очередь это позволит поднять показатель 1% Low, то есть снизить статтеры и прочие неприятные эффекты.

Что интересно, уже был проведён эксперимент с подобной функцией на Steam Deck. В этом случае частота кадров 1% Low увеличилась на 31,8%. И это при том, что архитектурно чип консоли Valve весьма старый.