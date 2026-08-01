Комета 240P/NEAT раскололась надвое: астрономы зафиксировали распад 600-метрового объекта из-за реактивного вращения

Сближение с Юпитером изменило орбиту кометы и спровоцировало выбросы газа, которые раскрутили её до критической скорости и разорвали на две части

В июне 2025 года астрономы зафиксировали редкое событие: короткопериодическая комета 240P/NEAT, курсирующая между Марсом и Юпитером, раскололась на две части. Чтобы исследовать физику этого распада, группа учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела полугодовой мониторинг объекта. Данные, собранные с октября 2025 по апрель 2026 года с помощью 2,56-метрового оптического телескопа Nordic Optical Telescope, показали, что причиной разрушения стало не внешнее воздействие, а аномальная центробежная сила самого объекта.

Объект 240P/NEAT относится к семейству комет Юпитера. Это ледяные тела, которые мигрировали из пояса Койпера ближе к Солнцу и теперь совершают полный оборот по орбите менее чем за 20 лет. Гравитация газового гиганта регулярно вмешивается в их траекторию. В июле 2007 года 240P/NEAT прошла на минимальном расстоянии от Юпитера, что сдвинуло её перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) с 2,5 до 2,1 астрономической единицы. Такое сближение с источником тепла привело к интенсивному испарению льдов на поверхности объекта и спровоцировало серию мощных выбросов газа и пыли в 2018 и 2019 годах.

Отслеживая изменения яркости и формы обеих частей кометы, астрономы рассчитали их точные габариты и скорость потери массы. Главный, более яркий фрагмент 240P-A сохранил радиус от 400 до 600 метров. Его потери пыли оказалась почти в 4 раза выше, чем у отколовшегося фрагмента 240P-B. Размеры второго компонента определить сложнее из-за тусклости, но расчёты указывают на радиус около 300 метров. Анализ скорости расхождения этих двух фрагментов в пространстве показал, что сам раскол произошёл как минимум за 3 года до начала активных оптических наблюдений.

Составные изображения кометы 240P во время её сближения с Солнцем и прохождения перигелия. На кадрах зафиксированы разделившиеся фрагменты 240P-A (отмечен вертикальной линией вверху) и 240P-B (отмечен нижней линией), которые продолжают совместное движение.

Источник: Jewitt et al 2026, 10.3847/1538-3881/ae83ac

Астрономы последовательно исключили большинство классических причин разрушения небесных тел. Приливные силы гравитации не могли разорвать 240P/NEAT, так как она не подходила настолько близко к Солнцу или крупным планетам. Удар астероида также маловероятен, поскольку орбита кометы проходит значительно выше главного пояса астероидов. Внутреннее давление газа или термический стресс от резкого перепада температур действительно способны вызвать трещины во льдах, но такой механизм не может отколоть и отбросить монолитный фрагмент размером в 300 метров.

Единственным физически обоснованным механизмом распада осталась вращательная нестабильность. Интенсивные выбросы газа сработали как «микроскопические реактивные двигатели»: они создали крутящий момент и начали стремительно раскручивать комету. Для объектов диаметром менее 1 километра такой процесс быстро становится фатальным. Центробежная сила превысила структурную прочность льда и камня, после чего комета распалась. Эту версию подтверждает кинематика распада: скорость расхождения фрагментов оказалась в точности равна скорости убегания основного тела, что является главным маркёром вращательного разрыва.

Долгое время считалось, что кометы медленно и плавно испаряются от солнечного тепла, однако накопленные за последнее десятилетие оптические данные доказывают, что именно механическая фрагментация выступает главным механизмом их уничтожения. Детальное изучение 240P/NEAT пополняет критически малую базу наблюдений за гибелью таких объектов. Чтобы окончательно закрыть вопрос с механикой разрушения, астрономам предстоит провести новые замеры и вычислить текущий период вращения главного фрагмента вокруг своей оси.