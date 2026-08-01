Китайская CXMT уже готовится к запуску производства памяти LPDDR6

Она, вероятно, не будет особо отставать от мировых гигантов

Китайская CXMT, которая недавно после выхода на биржу обогнала по капитализации Intel, готовится к запуску производства оперативной памяти LPDDR6 в обозримом будущем.

Чипы уже прошли внутренние проверки в рамках научно-исследовательских работ. Это ещё не готовность к массовому производству, но уже близко. Собственно, следующим этапом должно быть производство небольшой партии и проверок уже такой памяти.

Фото WCCF Tech

Уже известно, что речь идёт о памяти LPDDR6-10677, которая сможет работать в режиме до LPDDR6-12800. Чипы будут иметь ёмкость 16 Гб в корпусе 1295 Ball POP.

Можно вспомнить, что Hynix намеревается начать массовое производство LPDDR6 уже во второй половине года. Такую память будут поддерживать топовые мобильные SoC следующего поколения, так что первые смартфоны с такой памятью мы увидим уже в конце года.