Батарея 9210 мАч и 3 дня на одной зарядке: глобальный Redmi Note 17 Pro Max станет настоящим монстром автономности

При этом заряжаться он будет быстрее многих флагманов, так как мощность зарядки составит 100 Вт

Серия Redmi Note 17 готовится к глобальному дебюту — он запланирован на 6 августа. Перед анонсом в Сети появились качественные изображения флагманской модели Redmi Note 17 Pro Max, а также данные европейского реестра энергоэффективности EPREL.

Изображение: Redmi/YtechB

Redmi Note 17 Pro Max выйдет в четырех цветах: черном, фиолетовом, зеленом и белом. По дизайну смартфон практически повторит Redmi Note 17 Pro — разница между этими моделями в расположении светодиодной вспышки и оформлении блока камер.

Изображение: Redmi/YtechB

Изображение: Redmi/YtechB

Новинка получит SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флеш-памяти. В качестве программной платформы выступит HyperOS 3 на базе Android 16.

Смартфон получит 6,83-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит. Защиту дисплея обеспечит закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Основная камера будет состоять из двух датчиков — с разрешением 50 и 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. «Фишкой» устройства станет кремний-углеродная батарея емкостью 9210 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Одновременно появились сведения из европейской базы EPREL о времени автономной работы всей линейки. Согласно опубликованным данным:

Redmi Note 17 с аккумулятором 7700 мА·ч сможет работать до 68 часов 31 минуты;

Redmi Note 17 Pro с батареей 8340 мА·ч — до 72 часов 1 минуты;

Redmi Note 17 Pro Max с аккумулятором 9210 мА·ч — до 79 часов 16 минут.

То есть на одной зарядке топовая модель линейки будет работать не менее трех дней. Во всех случаях производитель заявляет сохранение не менее 80% первоначальной емкости батареи после 1000 циклов зарядки.