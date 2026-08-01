Батарея 9210 мАч и 3 дня на одной зарядке: глобальный Redmi Note 17 Pro Max станет настоящим монстром автономности

При этом заряжаться он будет быстрее многих флагманов, так как мощность зарядки составит 100 Вт

Мобильные телефоны

Серия Redmi Note 17 готовится к глобальному дебюту — он запланирован на 6 августа. Перед анонсом в Сети появились качественные изображения флагманской модели Redmi Note 17 Pro Max, а также данные европейского реестра энергоэффективности EPREL.

Изображение: Redmi/YtechB

Redmi Note 17 Pro Max выйдет в четырех цветах: черном, фиолетовом, зеленом и белом. По дизайну смартфон практически повторит Redmi Note 17 Pro — разница между этими моделями в расположении светодиодной вспышки и оформлении блока камер.

Изображение: Redmi/YtechB
Изображение: Redmi/YtechB

Новинка получит SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флеш-памяти. В качестве программной платформы выступит HyperOS 3 на базе Android 16.

Смартфон получит 6,83-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит. Защиту дисплея обеспечит закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Основная камера будет состоять из двух датчиков — с разрешением 50 и 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. «Фишкой» устройства станет кремний-углеродная батарея емкостью 9210 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Изображение: EPREL/YtechB

Одновременно появились сведения из европейской базы EPREL о времени автономной работы всей линейки. Согласно опубликованным данным:

  • Redmi Note 17 с аккумулятором 7700 мА·ч сможет работать до 68 часов 31 минуты;
  • Redmi Note 17 Pro с батареей 8340 мА·ч — до 72 часов 1 минуты;
  • Redmi Note 17 Pro Max с аккумулятором 9210 мА·ч — до 79 часов 16 минут.

То есть на одной зарядке топовая модель линейки будет работать не менее трех дней. Во всех случаях производитель заявляет сохранение не менее 80% первоначальной емкости батареи после 1000 циклов зарядки.

Складка незаметна даже после 200 тыс. складываний: представлен AMOLED-экран для новых смартфонов от VisionoxMercedes-Benz признала ошибку: физические кнопки возвращаются