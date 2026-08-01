Складка незаметна даже после 200 тыс. складываний: представлен AMOLED-экран для новых смартфонов от Visionox

Такой дисплей стал в 1,3 раза устойчивее к ударам по сравнению с нынешними решениями

На выставке ChinaJoy 2026 компания Visionox продемонстрировала прототип нового складного AMOLED-дисплея, главной особенностью которого стала практически невидимая линия сгиба.

Судя по фотографиям с выставки, даже при ярком освещении складка остается едва различимой независимо от угла обзора, что заметно превосходит показатели современных серийных складных смартфонов.

Фото mydrivers/WHYLAB

По данным Visionox, толщина дисплейного модуля не превышает 0,4 мм, что примерно на 20% меньше по сравнению с традиционными решениями. Для уменьшения складки инженеры воспользовались высокопрочными материалами с минимальной остаточной деформацией, а также использовали более эластичный оптически прозрачный клей, который в 1,6 раза быстрее восстанавливает форму дисплея после сгибания. Дополнительно применяется многослойная конструкция из стекла, сверхтонкой защитной пленки и наноармирующего слоя, позволяющая равномернее распределять нагрузку в области изгиба.

По результатам внутренних испытаний, после 200 тыс. циклов складывания изменение глубины складки составляет менее 20 мкм, а перепад поверхности между зоной сгиба и остальной частью экрана не превышает 30 мкм.

Фото mydrivers/WHYLAB

Компания также заявляет о повышенной прочности: по сравнению с существующими экранами на рынке такой дисплей стал в 1,3 раза устойчивее к ударам, в том числе острыми предметами и стилусом. Пока Visionox не сообщает, когда технология появится в коммерческих устройствах.

