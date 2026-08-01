Складка незаметна даже после 200 тыс. складываний: представлен AMOLED-экран для новых смартфонов от Visionox
Такой дисплей стал в 1,3 раза устойчивее к ударам по сравнению с нынешними решениями
На выставке ChinaJoy 2026 компания Visionox продемонстрировала прототип нового складного AMOLED-дисплея, главной особенностью которого стала практически невидимая линия сгиба.
Судя по фотографиям с выставки, даже при ярком освещении складка остается едва различимой независимо от угла обзора, что заметно превосходит показатели современных серийных складных смартфонов.
По данным Visionox, толщина дисплейного модуля не превышает 0,4 мм, что примерно на 20% меньше по сравнению с традиционными решениями. Для уменьшения складки инженеры воспользовались высокопрочными материалами с минимальной остаточной деформацией, а также использовали более эластичный оптически прозрачный клей, который в 1,6 раза быстрее восстанавливает форму дисплея после сгибания. Дополнительно применяется многослойная конструкция из стекла, сверхтонкой защитной пленки и наноармирующего слоя, позволяющая равномернее распределять нагрузку в области изгиба.
По результатам внутренних испытаний, после 200 тыс. циклов складывания изменение глубины складки составляет менее 20 мкм, а перепад поверхности между зоной сгиба и остальной частью экрана не превышает 30 мкм.
Компания также заявляет о повышенной прочности: по сравнению с существующими экранами на рынке такой дисплей стал в 1,3 раза устойчивее к ударам, в том числе острыми предметами и стилусом. Пока Visionox не сообщает, когда технология появится в коммерческих устройствах.
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