Mercedes-Benz признала ошибку: физические кнопки возвращаются

Отныне Mercedes-Benz будет возвращать действительно практичные и удобные в использовании физические кнопки

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус признал, что автопроизводители зашли слишком далеко в стремлении заменить физические кнопки сенсорными экранами. По его словам, дисплеи в автомобилях могут стать еще больше, однако сокращение числа традиционных органов управления уже достигло предела.

В последние годы Mercedes-Benz активно переводила функции управления на сенсорные панели. Некоторые модели получили фирменную систему MBUX Hyperscreen с тремя объединенными экранами общей шириной более 1,4 м. Однако подобный подход неоднократно критиковали пользователи, которым приходилось выполнять даже простые действия через меню мультимедийной системы.

Каллениус отметил, что компания уделяет большое внимание разработке интерфейсов и регулярно обсуждает этот вопрос с инженерами. По его словам, управление автомобилем должно быть настолько интуитивным, чтобы с ним одинаково легко справились и пятилетний ребенок, и член совета директоров компании.

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Ола Каллениус сообщил, что Mercedes-Benz продолжает совершенствовать голосовое управление, признав при этом, что вся автомобильная промышленность несколько «переборщила» в плане цифрового управления.

Ола Каллениус отметил, что Mercedes-Benz вернул физические кнопки на рулевое колесо. Он заявил, что иногда они спешат, внедряя технологии ради самих технологий, пренебрегая реальным опытом клиентов. Поэтому отныне Mercedes-Benz будет возвращать действительно практичные и удобные в использовании физические кнопки.

На вопрос о том, достигла ли автомобильная промышленность стадии максимального количества экранов, Ола Каллениус ответил, что не знает, достигло ли количество экранов своего предела, но количество кнопок определенно сократилось до минимума.