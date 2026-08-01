Зарядка раз в 100 дней, большой экран, защита от воды и колесо, как у компьютерной мыши. Представлены защищенные умные часы Rogbid SpinR — всего 50 долларов

Емкость аккумулятора составляет 1100 мАч

Носимая электроника

Rogbid представила новые защищенные умные часы SpinR. «Фишкой» устройства стало необычное механическое колесо прокрутки на боковой грани. Вместо привычных свайпов по дисплею пользователь может вращать колесо, чтобы перемещаться по меню и настройкам. Принцип работы напоминает оптические колесики прокрутки, которые используются в компьютерных мышках: датчик фиксирует движение и преобразует его в команды управления.

Изображение: Rogbid

Rogbid SpinR получили массивный защищенный корпус формата 51 мм и толщиной 13,4 мм. Диаметр экрана составляет 1,7 дюйма, разрешение — 360 х 360 пикселей.

Часы получили 128 МБ встроенной памяти, за мониторинг сердечного ритма отвечает оптический датчик HX3918. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.4. Собственного GPS-модуля у устройства нет.

Изображение: Rogbid

Емкость аккумулятора составляет 1100 мА·ч, Rogbid заявляет до 100 дней работы в режиме ожидания. Корпус получил защиту от воды по стандарту IPX8. Цена устройства — 50 долларов.

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