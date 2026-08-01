Возможно, самое полезное умное кольцо: ученые создали гаджет, который анализирует состав организма через пот — определяет глюкозу, мочевину и даже этанол

Причем все измерения — в реальном времени

Исследователи разработали умное кольцо, способное в реальном времени отслеживать сразу несколько биохимических показателей организма. В отличие от большинства современных коммерческих колец, которые в основном контролируют физические параметры — пульс, температуру, активность и качество сна, — новая разработка анализирует химические процессы, происходящие внутри тела.

Изображение сгенерировано Grok

Устройство способно одновременно измерять концентрацию глюкозы, кетонов, витамина C (аскорбиновой кислоты), мочевой кислоты, молочной кислоты и этанола. Для этого кольцо использует пот, который извлекается через кожу с помощью пассивного осмотического процесса — без проколов и забора крови.

Внутри корпуса установлены миниатюрные биосенсоры, гибкий аккумулятор на основе оксида серебра и цинка, а также электроника для обработки и беспроводной передачи данных. Одного заряда хватает примерно на 12 часов непрерывной работы, а индивидуальная калибровка позволяет сохранять точность измерений около двух месяцев.

Во время испытаний исследователи проверили работу устройства в различных повседневных сценариях. Особое внимание уделили контролю уровня глюкозы и кетонов. Результаты показали высокое совпадение показаний кольца с данными коммерческих глюкометров и систем непрерывного мониторинга сахара в крови — как у здоровых добровольцев, так и у людей с сахарным диабетом первого типа.

По словам разработчиков, такая технология может стать новым этапом развития персональной медицины. Если современные носимые устройства в основном показывают, что происходит с организмом, то подобные сенсоры способны дополнительно объяснить, почему это происходит, отслеживая изменения на биохимическом уровне.

Пока смарт-кольцо остается лабораторным прототипом. Исследователи не сообщили о сроках его коммерческого запуска или возможном начале массового производства.