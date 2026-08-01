Китайский гибрид Changan Qiyuan A06 неожиданно стал хитом в России: 175 машин встало на учет всего за месяц

При том, что Qiyuan A06 не поставляется в РФ официально

Гибридный лифтбек Changan Qiyuan A06, который пока официально не представлен на российском рынке, стремительно набирает популярность среди покупателей. Как сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков, автомобиль активно поставляется в страну по схеме параллельного импорта: по состоянию на 27 июля в России уже зарегистрировано 336 таких машин, причем более половины из них — 175 автомобилей — появились на дорогах всего за последние четыре недели.

Фото: Changan

Все экземпляры ввозятся через альтернативные каналы с оформлением непосредственно на конечного владельца. По данным участников рынка, стоимость Changan Qiyuan A06 в России составляет примерно 2,2–2,9 млн рублей, что делает его одним из самых доступных последовательных гибридов, при этом оснащение машины очень богатое.

Фото: Changan

В Китае модель продается под брендом Changan Nevo (Qiyuan). Российское подразделение Changan пока не сообщало о планах официального запуска автомобиля в стране, однако на площадках объявлений уже появились сотни предложений от дилеров и компаний, специализирующихся на поставках машин из Китая.

Главная особенность Qiyuan A06 — последовательная гибридная силовая установка. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 98 л.с. не связан напрямую с колесами и используется исключительно как генератор для подзарядки аккумулятора. За движение отвечает электромотор на задней оси мощностью от 163 л.с.

Фото: Changan

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается тяговой батареей емкостью 28,4 или 51,5 кВт·ч, что обеспечивает запас хода от 130 до 240 км на чистом электричестве. Производитель заявляет суммарный запас хода более 2000 км по китайскому циклу испытаний, однако в реальных условиях запас хода меньше (но все равно больше 1000 км).

Интерес к модели в России связан с особенностями законодательства. Changan Qiyuan A06 соответствует требованиям для применения льготного утилизационного сбора для некоторых последовательных гибридов. Это связано с тем, что 30-минутная мощность электромотора укладывается в установленный норматив, что позволяет существенно снизить расходы при ввозе автомобиля.